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11:37 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Президиум УрО РАН дал «зеленый свет» проекту медкластера в Академическом

Идея создания медицинского кластера в самом динамично развивающемся районе Екатеринбурга является инновационной для отечественной медицинской науки.

Проект создания медицинского инновационного кластера в районе «Академический» официально поддержан одним из ключевых участников — Уральским отделением Российской Академии наук, сообщает 21 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

Президиум Уральского отделения РАН на своем заседании рассмотрел этот уникальный проект. Лидеры научного сообщества региона детально обсудили Концепцию создания медицинского кластера в Академическом и одобрили ее. Координировать дальнейшее участие УрО РАН в реализации проекта будет председатель Объединенного ученого совета по медицинским наукам академик Валерий Черешнев.

Идея создания медицинского кластера в самом динамично развивающемся районе Екатеринбурга является инновационной для отечественной медицинской науки. Впервые на одной площадке будут размещены образовательные, научные и лечебные учреждения, а также жилые кварталы для врачей, ученых и студентов.

Проект медкластера включает строительство новых учебных корпусов и кампуса Уральского государственного медицинского университета, здания НИИ охраны материнства и младенчества, комплекса жилых домов для преподавателей и научных работников. Здесь также предполагается разместить высокотехнологичные производства, офисы компаний-разработчиков медицинских изделий и препаратов.

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