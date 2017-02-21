Президиум УрО РАН дал «зеленый свет» проекту медкластера в Академическом

Проект создания медицинского инновационного кластера в районе «Академический» официально поддержан одним из ключевых участников — Уральским отделением Российской Академии наук, сообщает 21 февраля корреспондент «АиФ-Урал».

Президиум Уральского отделения РАН на своем заседании рассмотрел этот уникальный проект. Лидеры научного сообщества региона детально обсудили Концепцию создания медицинского кластера в Академическом и одобрили ее. Координировать дальнейшее участие УрО РАН в реализации проекта будет председатель Объединенного ученого совета по медицинским наукам академик Валерий Черешнев.

Идея создания медицинского кластера в самом динамично развивающемся районе Екатеринбурга является инновационной для отечественной медицинской науки. Впервые на одной площадке будут размещены образовательные, научные и лечебные учреждения, а также жилые кварталы для врачей, ученых и студентов.