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11:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится сырная ярмарка

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 22 февраля состоится очередная сырная ярмарка республиканских производителей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ, башкирские сыровары предложат уфимцам самую разнообразную продукцию.

Среди них — тугоплавкий сыр для жарки халуми, греческий сыр фета, сыр с белой плесенью, сычужный полутвердый сыр из цельного козьего молока и козий кумыс, рассольные полутвердые копченые сыры, итальянские сыры, а также Ларимар с голубой плесенью, Реблошон Блю с мытой красно-голубой коркой, деревенская сметана и зерненый творог.

Организаторы ярмарки — Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей, ГКУ «Испытательный центр» и Министерство сельского хозяйства Башкортостана.

Место проведения ярмарки — ул. Жукова, 37.

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