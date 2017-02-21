В Уфе состоится сырная ярмарка
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 22 февраля состоится очередная сырная ярмарка республиканских производителей.
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 22 февраля состоится очередная сырная ярмарка республиканских производителей.
Как сообщили в
Среди них — тугоплавкий сыр для жарки халуми, греческий сыр фета, сыр с белой плесенью, сычужный полутвердый сыр из цельного козьего молока и козий кумыс, рассольные полутвердые копченые сыры, итальянские сыры, а также Ларимар с голубой плесенью, Реблошон Блю с мытой
Организаторы ярмарки — Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей, ГКУ «Испытательный центр» и Министерство сельского хозяйства Башкортостана.
Место проведения ярмарки — ул. Жукова, 37.