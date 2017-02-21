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12:10 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В январе 2017 года на Кубани введено в эксплуатацию более 9 тысяч квартир

Краснодар, 21 февраля, KrasnodarMedia. В Краснодарском крае продолжает наблюдаться положительная динамика ввода жилья в эксплуатацию.

Только за первый месяц 2017 года на рынок представлено квартир общей площадью 540,9 тыс. кв. метров. Рост жилищного строительства происходит в основном за счет строительных предприятий и организаций. Крупные застройщики на треть, по сравнению с показателями января 2016 года, увеличили объем сданного в эксплуатацию жилья, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В январе 2017 г. организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено 9,1 тыс. квартир общей площадью 540,9 тыс. кв. метров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввода жилья увеличился на 13,9%.

Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями сданы в эксплуатацию 8,5 тыс. квартир общей площадью 458,9 тыс. кв. метров, что на треть (28,3%) больше зафиксированного показателя января 2016 г.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства составила 15,2% против 24,6% за соответствующий период прошлого года. Всего индивидуальными застройщиками построено 0,7 тыс. квартир (домов) общей площадью 82,0 тыс. кв. метров (70,1% к январю 2016 г.), сообщает управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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