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11:46 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Более 2 млрд рублей направят на развитие нижегородского метро

Из федерального бюджета на строительство метро к ЧМ-2018 поступили дополнительные средства.

Более 2,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на развитие нижегородского метро в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

Депутаты регионального парламента на заседании приняли изменения в закон о бюджете Нижегородской области. Как сообщил председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев, из федерального бюджета поступили дополнительные средства, значительная часть который пойдет на строительство метро. Также выделяются средства из областного бюджета на софинансирование различных федеральных программ и ряда объектов.

Дополнительные средства в сумме 28 млн рублей будут направлены на обеспечение жильем молодых семей, 435 млн рублей — на обеспечение лекарствами и продуктами лечебного питания детей-инвалидов, 191,9 млн рублей — на закупку подвижного состава и капремонт вагонов нижегородского метро.

С учетом изменений доходы бюджета Нижегородской области на 2017 год составят 141 млрд 630,9 млн рублей, расходы — 140 млрд 956,5 млн рублей, профицит — 674,4 млн. рублей.

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