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12:34 (мск), источник: Sputnik.by

Гродненский пивзавод возвращен государству

Такое решение принял суд по иску прокурора Гродно против собственника, который, в нарушение своих обязательств, продал признанное исторической ценностью здание новому владельцу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Гродненский экономический суд принял решение возвратить объект историко-культурной ценности «Комплекс пивоваренного завода» в областном центре в коммунальную собственность, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Там пояснили, что прокурор Гродно обратился в суд с иском в интересах государства. Ответчиками по делу выступили две компании — «ЖаВаС-Инвест» и «Экопромэнерго». Основанием для этого послужили результаты проверки, в ходе которой было установлено, что комплекс зданий завода внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси и является памятником архитектуры второй половины XIX века.

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В Генпрокуратуре уточнили, что «Экопромэнерго» купило комплекс зданий пивзавода в 2010 году, при этом в 2009 году его состояние было удовлетворительным. При совершении сделки покупатель подписал допсоглашение, по которому он обязался вовлечь это имущество в хозоборот в течение трех лет, благоустроить прилегающую территорию, а также подписать охранное свидетельство.

«В охранном свидетельстве историко-культурной ценности указано, что собственник обязан обеспечивать сохранность историко-культурной ценности и ему запрещено отчуждать или другим образом передавать право собственности на нее без согласования с областным (Минским городским) исполнительным и распорядительным органом», — отметили в Генпрокуратуре.

Однако «Экопромэнерго» свои обязательства в этой части нарушило. В 2014 году без согласования с местными властями оно заключило сделку с «ЖаВаС-Инвест» о продаже пивзавода. При этом новый собственник уже не нес обязательств по вовлечению купленного имущества в хозоборот и по благоустройству территории.

По поручению прокуратуры Гродно специалистами института «Гродногражданпроект» здание было обследовано, специалисты пришли к выводу, что оно находится в неудовлетворительном состоянии.

«В связи с неисполнением договорных обязательств и угрозой разрушения объекта, являющегося историко-культурной ценностью, прокурором Гродно в Гродненский экономический суд предъявлен иск о расторжении вышеназванных договоров купли-продажи объекта и возвращении его в коммунальную собственность Гродненского горисполкома», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Этот иск был рассмотрен судом и удовлетворен. Кассационной судебной инстанцией решение суда оставлено без изменения и вступило в силу.

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