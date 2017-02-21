Гродненский пивзавод возвращен государству
Такое решение принял суд по иску прокурора Гродно против собственника, который, в нарушение своих обязательств, продал признанное исторической ценностью здание новому владельцу.
Такое решение принял суд по иску прокурора Гродно против собственника, который, в нарушение своих обязательств, продал признанное исторической ценностью здание новому владельцу.
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Гродненский экономический суд принял решение возвратить объект
Там пояснили, что прокурор Гродно обратился в суд с иском в интересах государства. Ответчиками по делу выступили две компании — «ЖаВаС-Инвест» и «Экопромэнерго». Основанием для этого послужили результаты проверки, в ходе которой было установлено, что комплекс зданий завода внесен в список
В Генпрокуратуре уточнили, что «Экопромэнерго» купило комплекс зданий пивзавода в 2010 году, при этом в 2009 году его состояние было удовлетворительным. При совершении сделки покупатель подписал допсоглашение, по которому он обязался вовлечь это имущество в хозоборот в течение трех лет, благоустроить прилегающую территорию, а также подписать охранное свидетельство.
«В охранном свидетельстве
Однако «Экопромэнерго» свои обязательства в этой части нарушило. В 2014 году без согласования с местными властями оно заключило сделку с «ЖаВаС-Инвест» о продаже пивзавода. При этом новый собственник уже не нес обязательств по вовлечению купленного имущества в хозоборот и по благоустройству территории.
По поручению прокуратуры Гродно специалистами института «Гродногражданпроект» здание было обследовано, специалисты пришли к выводу, что оно находится в неудовлетворительном состоянии.
«В связи с неисполнением договорных обязательств и угрозой разрушения объекта, являющегося
Этот иск был рассмотрен судом и удовлетворен. Кассационной судебной инстанцией решение суда оставлено без изменения и вступило в силу.