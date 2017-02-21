Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге

22 февраля 2017 года Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» частично отрежет от электроснабжения ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Остановятся трамваи и троллейбусы, которые ходят по проспекту Космонавтов, а также по улицам Фронтовых бригад, Донбасской, Машиностроителей. Будет парализовано движение электротранспорта и на Бебеля.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, пойти на крайние меры вынуждает задолженность муниципального предприятия в размере 4 миллионов 552 тысяч рублей.

Если деньги не будут перечислены, то 28 февраля энергетики пообещали полностью отключить «ЕТТУ» от электричества. В этом случае встанет весь электротранспорт в городе.