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11:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге

Начнут с Уралмаша.

Источник: УралИнформБюро

22 февраля 2017 года Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» частично отрежет от электроснабжения ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Остановятся трамваи и троллейбусы, которые ходят по проспекту Космонавтов, а также по улицам Фронтовых бригад, Донбасской, Машиностроителей. Будет парализовано движение электротранспорта и на Бебеля.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, пойти на крайние меры вынуждает задолженность муниципального предприятия в размере 4 миллионов 552 тысяч рублей.

Если деньги не будут перечислены, то 28 февраля энергетики пообещали полностью отключить «ЕТТУ» от электричества. В этом случае встанет весь электротранспорт в городе.

Стоит добавить, что в начале февраля 2017 года Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» уже озвучивал подобные угрозы в адрес муниципального предприятия из-за долга более 51 миллиона рублей. Однако чиновникам удалось договориться с поставщиком ресурсов. Администрация перечислила энергетикам 15 миллионов рублей, а по оставшейся сумме подписала соглашение о реструктуризации.

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