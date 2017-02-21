Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге
Начнут с Уралмаша.
Начнут с Уралмаша.
22 февраля 2017 года Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» частично отрежет от электроснабжения ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Остановятся трамваи и троллейбусы, которые ходят по проспекту Космонавтов, а также по улицам Фронтовых бригад, Донбасской, Машиностроителей. Будет парализовано движение электротранспорта и на Бебеля.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Если деньги не будут перечислены, то 28 февраля энергетики пообещали полностью отключить «ЕТТУ» от электричества. В этом случае встанет весь электротранспорт в городе.
Стоит добавить, что в начале февраля 2017 года Свердловский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» уже озвучивал подобные угрозы в адрес муниципального предприятия