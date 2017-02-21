Какие дороги отремонтируют в Новосибирске в 2017-м
Благодаря тому что Новосибирская область попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», регион в ближайшее время получит дополнительный миллиард, чтобы подлатать полотна.
Благодаря тому что Новосибирская область попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», регион в ближайшее время получит дополнительный миллиард, чтобы подлатать полотна.
Всего запланирована реконструкция около ста километров дорог Новосибирской агломерации. Помимо сибирской столицы техника придет в Бердск, Искитим, Обь.
— На автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения, входящих в агломерацию, планируется в итоге устранить 33
Заместитель министра также обратил внимание на необходимость соблюдения дорожниками всех прописанных в программе сроков. «От выполнения запланированных объемов работ и целевых показателей зависит ее дальнейшее финансирование и, как следствие, обеспечение безопасности дорожного движения и развития дорожной сети всего региона», — подчеркнул он.
Что касается ремонта внутри города, то в планах, например, реконструкция дороги до аэропорта Толмачево, от Писарева до улицы Аэропорт. Участки улиц Восход от Кирова до Зыряновской, Петухова от площади Кирова до Советского шоссе,
— В настоящее время проходит общественное обсуждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации с целью ее возможной корректировки на последующие годы. Мы учтем пожелания самих новосибирцев, — отметил Евгений Раков.
Кроме того,
Общий объем дорожного фонда Новосибирской области в нынешнем году составит 10,7 миллиарда рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2016-м.
Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 6−7 от 17 февраля 2017 года.