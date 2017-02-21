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11:55 (мск), источник: VN.RU

Какие дороги отремонтируют в Новосибирске в 2017-м

Благодаря тому что Новосибирская область попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», регион в ближайшее время получит дополнительный миллиард, чтобы подлатать полотна.

Всего запланирована реконструкция около ста километров дорог Новосибирской агломерации. Помимо сибирской столицы техника придет в Бердск, Искитим, Обь.

— На автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения, входящих в агломерацию, планируется в итоге устранить 33 аварийно-опасных участка улично-дорожной сети, — говорит заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков. — Ликвидация мест концентрации ДТП является сегодня одной из приоритетных задач в реализации данного проекта и преду­сматривает целый комплекс работ. Они связаны не только с приведением в нормативное состояние автодорог, но и с рядом других составляющих, в том числе и улично-дорожной сети. А это тротуары, пешеходные дорожки, зебры, технические средства организации дорожного движения, освещение и другие элементы, влияющие на безопасность. По очагам концентрации мест ДТП подготовлены локальные проекты, которые позволят привести их в соответствие с требованиями ГОСТов.

Заместитель министра также обратил внимание на необходимость соблюдения дорожниками всех прописанных в программе сроков. «От выполнения запланированных объемов работ и целевых показателей зависит ее дальнейшее финансирование и, как следствие, обеспечение безопасности дорожного движения и развития дорожной сети всего региона», — подчеркнул он.

Что касается ремонта внутри города, то в планах, например, реконструкция дороги до аэропорта Толмачево, от Писарева до улицы Аэропорт. Участки улиц Восход от Кирова до Зыряновской, Петухова от площади Кирова до Советского шоссе, Немировича-Данченко от площади Лыщинского до Сибиряков-Гвардейцев. Мочищенское шоссе «подштопают» от Красного проспекта до Жуковского, Станционную — от площади Энергетиков до улицы Дукача, а также Никитина от Кирова до Есенина и Авиастроителей от Учительской до Писемской.

— В настоящее время проходит общественное обсуждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации с целью ее возможной корректировки на последующие годы. Мы учтем пожелания самих новосибирцев, — отметил Евгений Раков.

Кроме того, весной-летом будут проведены ремонтные работы и мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП на участках автодорог в томском и кемеровском направлениях. Также будет построено 8,8 километра и реконструировано 38,5 километра автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

Общий объем дорожного фонда Новосибирской области в нынешнем году составит 10,7 миллиарда рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2016-м.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 6−7 от 17 февраля 2017 года.

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