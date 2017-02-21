Глава Крыма поручил Сафронову изменить имидж «Службы автомобильных дорог РК»

Соответствующее поручение он озвучил на заседании Совета министров РК.

«Давайте поменяем имидж дорожной службы — и “Крымавтодора”, и “Службы автомобильных дорог”. Мы все должны понимать, что у нас есть ответственные руководители, есть специалисты, которые в состоянии навести на наших дорогах порядок», — отметил Аксенов.

Со своей стороны председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов отметил, что из-за состояния дорог в сознании крымчан изменилось отношение к властям Крыма.

«От позитивного состояния 2014 года начали переходить к скепсису. И в этом году мы наблюдаем ярко выраженное отрицательное (отношение — ред.), без разбора», — посетовал он.

По словам Сафронова, в этом году «Служба автомобильных дорог» 13% от объема запланированных расходов планирует направить на обустройство дорог искусственными сооружениями, откос травы и водопропускные трубы.

«Вторая статья, самая крупная, самая важная — это ямочный ремонт, 41% от годового бюджета мы планируем на это направить. Общий объем ямочного ремонта планируется (на площади — ред.) 585 тысяч метров квадратных», — проинформировал Сафронов и добавил, что в первую очередь дорожники займутся ямочным ремонтом на республиканских дорогах, затем уже — на межмуниципальных, «где ходит общественный транспорт».

Сафронов сообщил, что, согласно законодательно принятому нормативу формирования бюджета на содержание и ремонт дорог, при общей протяженности крымских дорог 6,1 тыс км на их содержание необходимо 6 млрд 336 млн рублей.