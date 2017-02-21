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12:49 (мск), источник: Kapital.kz

Общественный совет при ЕНПФ направил запрос главе Нацбанка

Общественный совет при ЕНПФ просит председателя Нацбанка Данияра Акишева и главу ЕНПФ Нурбиби Наурызбаеву прояснить ситуацию с выделением 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли.

Источник: Kapital.kz

В запросе общественного совета 8 пунктов:

1. Насколько эта информация соответствует действительности, кем и когда было принято это решение, если да, то является ли оно открытым?

2. Если это решение действительно, какие компании станут получателями денег из ЕНПФ? Каковы условия их использования?

3. Согласны ли Учредитель и акционер фонда — Правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов и Национальный банк РК с таким заявлением ведомства на привлечение средств фонда, которое озвучил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау?

4. Каков порядок рассмотрения подобных заявок на пенсионные активы, каковы критерии отбора эмитентов, оценки рисков, и главное — гарантии возврата и доходности?

5. Каков механизм принятия инвестиционных решений? Насколько при их принятии инвестиционный управляющий руководствуются задачей сохранения и приумножения пенсионных накоплений?

6. Насколько подобные инвестиции соответствуют инвестиционной декларации в частности и интересам вкладчиков в целом?

7. Какие еще эмитенты, ведомства, госпрограммы проявляют интерес к пенсионным активам?

8. Просим предоставить полную информацию по эффективности ранее сделанных инвестиций ПА в подобные проекты, в развитие инфраструктуры с позиции эффективности, доходности, управления рисками с момента создания ЕНПФ, то есть с 2014 года.

Ранее на своей странице Facebook глава общественного совета при ЕНПФ Досым Сатпаев написал о том, что решение о выделении 50 млрд может противоречить интересам вкладчиков.

«Дорогие друзья!

Прошла информация о том, что из ЕНПФ собираются взять 50 миллиардов тенге на субсидирование железнодорожной отрасли. В связи с этим Общественный совет при ЕНПФ уже готовит запрос ЕНПФ и Национальному банку РК по поводу данного решения, которое может противоречить интересам вкладчиков. Сегодня уже поставим текст данного запроса в группе «Общественный совет ЕНПФ» на Facebook. В случае затягивания ответа или его неудовлетворительности будем готовить публичное заявление самого ОС, — написал Досым Сатпаев.

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