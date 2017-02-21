Бюджет Челябинской области увеличился на 3,2 млрд рублей — рост стал возможен за счет дополнительных трансфертов из федерального бюджета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» по итогам февральского заседания Заксобрания.

Как рассказал заместитель министра финансов региона Антон Прыгунов, 1 млрд 376 млн рублей пойдет на господдержку сельхозтоваропроизводителей, 592,8 млн — на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными медицинскими изделиями и детей-инвалидов лечебным питанием, 309 млн — на развитие сети автодорог, 184,3 млн — на оказание высокотехнологичной медпомощи, 182,3 млн — господдержку малого и среднего бизнеса, 175,8 млн — на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Также 140,7 млн рублей предусмотрено на компенсацию пожилым гражданам взносов на капремонт, 59,5 млн — предоставление молодым семьям выплат на покупку или строительство жилья, 53,4 млн — единовременные выплаты соцработникам.

Кроме того, предусматривается направление 1 млрд 386 млн рублей на увеличение дорожного фонда области на 2017 год — на сумму остатков средств фонда на 1 января 2017 года.

Учитывая внесенные изменения, параметры бюджета будут следующими: доходы — 126 млрд 659 млн рублей, расходы — 136 млрд 659 млн рублей, дефицит — 10 млрд рублей.