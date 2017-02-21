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13:57 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Бывший первый замгубернатора Ростовской области возглавил «ТНС энерго»

Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» избран бывший первый замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков, сообщает пресс-служба компании.

Прежний гендиректор ГК Дмитрий Аржанов досрочно сложил с себя полномочия. «Он сохраняет за собой позицию в Совете директоров компании и будет заниматься вопросами стратегического развития холдинга», — говорится в сообщении.

Александр Гребенщиков окончил Московский государственный университет путей сообщения. Профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли начал в 2001 году с должности генерального директора ОАО «Тверьоблэнерго».

В 2005—2008 годах занимал руководящие должности в ОАО «МОЭК». Возглавлял Региональную службу по тарифам Ростовской области.

В 2011—2014 годах был заместителем губернатора Ростовской области-министром промышленности и энергетики, затем — первым заместителем главы региона.

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