Бывший первый замгубернатора Ростовской области возглавил «ТНС энерго»
Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» избран бывший первый замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков, сообщает
Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» избран бывший первый замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков, сообщает
Прежний гендиректор ГК Дмитрий Аржанов досрочно сложил с себя полномочия. «Он сохраняет за собой позицию в Совете директоров компании и будет заниматься вопросами стратегического развития холдинга», — говорится в сообщении.
Александр Гребенщиков окончил Московский государственный университет путей сообщения. Профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли начал в 2001 году с должности генерального директора ОАО «Тверьоблэнерго».
В 2005—2008 годах занимал руководящие должности в ОАО «МОЭК». Возглавлял Региональную службу по тарифам Ростовской области.
В 2011—2014 годах был заместителем губернатора Ростовской