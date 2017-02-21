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13:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Жилищный комплекс планируется построить в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Планируется возвести 6 многоквартирных домов с этажностью до 10 этажей, а также организовать несколько крупных многоуровневых автостоянок.

Жилищный комплекс планируется построить в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Согласно информации, проект планировки и межевания территорий для строительства комплекса был утвержден главой горадминистрации 20 февраля.

Жилой комплекс будет располагаться в границах ул. Светлоярской и Силикатной. Там планируется возвести 6 многоквартирных домов с этажностью до 10 этажей, а также организовать несколько крупных многоуровневых автостоянок общей площадью 22,934 тыс. кв. м.

Кроме того, планируется построить в жилом комплексе школу, детский сад, спортплощадки и игровые площадки для детей. Также будет построен комбинат бытового обслуживания населения с пошивочными и обувными мастерскими, прачечными, химчистками и т. п.

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