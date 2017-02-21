Жилищный комплекс планируется построить в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Планируется возвести 6 многоквартирных домов с этажностью до 10 этажей, а также организовать несколько крупных многоуровневых автостоянок.
Планируется возвести 6 многоквартирных домов с этажностью до 10 этажей, а также организовать несколько крупных многоуровневых автостоянок.
Жилищный комплекс планируется построить в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Согласно информации, проект планировки и межевания территорий для строительства комплекса был утвержден главой горадминистрации 20 февраля.
Жилой комплекс будет располагаться в границах ул. Светлоярской и Силикатной. Там планируется возвести 6 многоквартирных домов с этажностью до 10 этажей, а также организовать несколько крупных многоуровневых автостоянок общей площадью 22,934 тыс. кв. м.
Кроме того, планируется построить в жилом комплексе школу, детский сад, спортплощадки и игровые площадки для детей. Также будет построен комбинат бытового обслуживания населения с пошивочными и обувными мастерскими, прачечными, химчистками