Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
Знаменитая певица разломала полученную награду прямо на сцене
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
13:27 (мск), источник: АиФ Новосибирск

НГУ выделили 800 млн рублей из федерального бюджета

Университет занимает 3-е место цитируемости в интернете среди коллег по РФ.

В 2017 году в список вузов России, которым на повышение конкурентноспособности выдают многомиллионную субсидию вошел Новосибирский государственный университет.

В распоряжении Правительства РФ от 21 февраля в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013 -2020 годы сказано, что из федерального бюджета 21 российскому вузу на текущий год выделили 10,3 млрд руб.

По плану к двадцатому году, как минимум, 5 российских вузов обязаны войти в сотню лучших мировых университетов.

Такая программа подразделяет все высшие учебные учреждения на 3 группы. Университетам третьей группы полагается 141,5 млн. руб, второй — 482,2 млн. руб., первой, в которую входит НГУ, — 849,2 млн.руб.

Также, НГУ стал занял третье место по цитируемости в интернете среди вузов РФ после МГУ и СПбГУ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Водитель и пассажир подрались на крыше автобуса в Кемерове
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Павел Буре отказался от гражданства США
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Александрова и Яглыч сыграют любовь в новом сезоне «Екатерины» Канал «Россия 1» готовит к эфиру новые серии исторического сериала о первой российской императрице
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь