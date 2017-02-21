НГУ выделили 800 млн рублей из федерального бюджета

В 2017 году в список вузов России, которым на повышение конкурентноспособности выдают многомиллионную субсидию вошел Новосибирский государственный университет.

В распоряжении Правительства РФ от 21 февраля в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013 -2020 годы сказано, что из федерального бюджета 21 российскому вузу на текущий год выделили 10,3 млрд руб.

По плану к двадцатому году, как минимум, 5 российских вузов обязаны войти в сотню лучших мировых университетов.

Такая программа подразделяет все высшие учебные учреждения на 3 группы. Университетам третьей группы полагается 141,5 млн. руб, второй — 482,2 млн. руб., первой, в которую входит НГУ, — 849,2 млн.руб.

Также, НГУ стал занял третье место по цитируемости в интернете среди вузов РФ после МГУ и СПбГУ.