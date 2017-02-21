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12:32 (мск), источник: Uralpress.ru

Энергетики просят Коркинский разрез увеличить поставки угля

В феврале 2017 года АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» отгрузит 100 тысяч тонн товарного угля в соответствии с годовым планом поставок топлива энергетическим компаниям области.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ЧУК, в марте было запланировано отгрузить 70 тысяч тонн угля. Однако потребители просят ЧУК увеличить поставку до 100 тысяч тонн. Причина изменения заранее согласованных объёмов может быть во временных трудностях, возникших с другими поставщиками, уточнили в компании.

Как отметил генеральный директор АО по добыче угля «ЧУК» Валерий Кальянов, компания уже третий месяц подряд отгружает энергетикам по 100 тысяч тонн угля. Кроме того, получено письмо, в котором потребители просят о дальнейшем увеличении поставок по году, пока не указывая точные объёмы помесячно. Такие возможные поправки в график отгрузки угля изменят и порядок, и направление ведения взрывных и добычных работ. Невозможно будет делать упор только на увеличение объёмов добычи угля, необходимо и пересмотреть график вскрышных работ.

«Мы уже предупредили коллектив, что, скорее всего, будем вынуждены корректировать и график отпусков», — отметил Валерий Кальянов. Он также отметил, что при такой интенсивной отгрузке необходимо будет усиленно заниматься вскрышей. На этих работах будет задействован весь занятый этим видом работ персонал: машинисты, экскаваторщики, бульдозеристы. «И хотя такая нестабильность несколько мешает ритмичной работе, наши люди понимают, что наличие заказов — это гарантированный заработок, — отметил Валерий Кальянов.

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