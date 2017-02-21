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16:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Аэропорт «Платов» весной оборудуют телескопическими трапами

Как сообщает департамент стратегических коммуникаций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», производство девяти телескопических трапов для аэропортового комплекса «Платов» закончится к 15 марта.

В середине апреля трапы поступят в Ростов, в конце месяца начнется их монтаж. В настоящий момент первый телескопический трап прошел техническую оценку на заводе-изготовителе ThyssenKrupp в испанском городе Миресе.

«Телескопические трапы оснащены кондиционерами на период жары и комплексом оборудования, необходимого для использования трапа в период отрицательных температур», — рассказал исполнительный директор ПАО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», готовность здания пассажирского терминала нового ростовского аэропорта составляет 62%. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.

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