Аэропорт «Платов» весной оборудуют телескопическими трапами
Как сообщает департамент стратегических коммуникаций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», производство девяти телескопических трапов для аэропортового комплекса «Платов» закончится к 15 марта.
Как сообщает департамент стратегических коммуникаций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», производство девяти телескопических трапов для аэропортового комплекса «Платов» закончится к 15 марта.
В середине апреля трапы поступят в Ростов, в конце месяца начнется их монтаж. В настоящий момент первый телескопический трап прошел техническую оценку на
«Телескопические трапы оснащены кондиционерами на период жары и комплексом оборудования, необходимого для использования трапа в период отрицательных температур», — рассказал исполнительный директор ПАО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», готовность здания пассажирского терминала нового ростовского аэропорта составляет 62%. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017 года.