На дороги в Пермском крае в 2017 году потратят 4 млрд руб
Глав муниципалитетов поторапливают с дорожным ремонтом.
Глав муниципалитетов поторапливают с дорожным ремонтом.
На Совете глав муниципальных районов и городских округов Пермского края, который прошёл во вторник, 21 февраля, глава региона Максим Решетников заявил, что в 2017 году власти должны задействовать на дорожный ремонт в два раза больше субсидий, чем в 2016 году. В нормативное состояние должно быть приведено 300 километров региональных автодорог.
«До 30% средств дорожного фонда направляется в виде субсидий муниципалитетам Пермского края на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт трасс. На 1 января 2017 года протяжённость региональных дорог составляет порядка 3 тыс. км. Из них 70% по покрытию находится в нормативном состоянии. Протяжённость муниципальных дорог порядка 28 тыс. км. Общий размер дорожного фонда на период 2017—2019 годов составляет от 7,5 до 8,5 млрд руб. в год», — рассказал присутствующим и. о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов.
По его словам, в прошлом году муниципалитеты не воспользовались третью всех средств, который были выделены из федерального и краевого бюджетов на строительство местных трасс. Невостребованными остались 1 млрд руб.
«В этом году нам предстоит не только наверстать упущенное, но и завершить все новые запланированные объекты, а также освоить в два раза больше субсидий, чем в прошлом году. Мы запланировали привести в должное состояние 300 км местных автодорог. Это серьёзная цифра, и люди должны увидеть результат этой масштабной работы», — заявил Максим Решетников.
По словам главы региона, неиспользованные в прошлом году деньги будут потрачены на ремонт дорог в этом году. В общей сложности, на ремонт дорог в 2017 году будет потрачено 4 млрд руб. Из них 1,1 млрд — федеральные средства.
По словам Николая Уханова, порядка 100 млн руб. потребуется для ремонта дорог в сельских поселениях и 50 млн руб. в малых городах.
«Чтобы не повторить ситуацию прошлого года с освоением субсидий, министерство транспорта предлагает закончить приём заявок на получение субсидии в 2017 году от муниципалитетов до 1 марта текущего года, выделение субсидий обеспечить до 15 марта, заключение муниципальных контрактов — до 30 апреля. Работы на объектах должны быть выполнены в срок до 15 октября, оплата будет произведена до 30 ноября текущего года», — заявил чиновник.
Также, по его словам, на будущее планируется заявочную кампанию на следующий год проводить в
Максим Решетников отметил, что приступать к дорожным работам необходимо уже в мае, а не в летние месяцы, как это происходит сейчас. Контроль планируется осуществлять в реальном времени с привлечением общественности. Кроме того, предлагается создать сайт, где будут публиковаться проектная документация и прочие документы по ремонту дорог и срокам их сдачи, а также фото и видео с объектов, где ведутся ремонтные работы, чтобы общественность могла в реальном времени контролировать работу подрядчика.
Кстати, в Перми в этом году планируется отремонтировать шоссе Космонавтов от Колхозной площади до Стахановской; транспортную развязку в районе пересечения шоссе Космонавтов с улицами Промышленной и Оверятской; ул. Пушкина от Островского до Компроса и бульвар Гагарина от площади Дружбы до Старцева.
Из краевого бюджета средства будут направлены на строительство
Глава Соликамска Алексей Федотов посетовал, что 15 млн руб., которые краевой минтранс запланировал выделить столице Верхнекамья, явно не хватит для существующей потребности.
«Это третий по численности населения и по промышленному потенциалу в регионе город. Наша заявка — 138 млн руб. Разве на 15 млн руб. можно сделать ремонт?», — спросил он.
Николай Уханов ответил, что можно, но согласился, что этот ремонт не удовлетворит жителей Соликамска и пообещал вернуться к этой заявке позже.