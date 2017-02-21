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13:13 (мск), источник: NewsKo

На дороги в Пермском крае в 2017 году потратят 4 млрд руб

Глав муниципалитетов поторапливают с дорожным ремонтом.

На Совете глав муниципальных районов и городских округов Пермского края, который прошёл во вторник, 21 февраля, глава региона Максим Решетников заявил, что в 2017 году власти должны задействовать на дорожный ремонт в два раза больше субсидий, чем в 2016 году. В нормативное состояние должно быть приведено 300 километров региональных автодорог.

«До 30% средств дорожного фонда направляется в виде субсидий муниципалитетам Пермского края на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт трасс. На 1 января 2017 года протяжённость региональных дорог составляет порядка 3 тыс. км. Из них 70% по покрытию находится в нормативном состоянии. Протяжённость муниципальных дорог порядка 28 тыс. км. Общий размер дорожного фонда на период 2017—2019 годов составляет от 7,5 до 8,5 млрд руб. в год», — рассказал присутствующим и. о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов.

По его словам, в прошлом году муниципалитеты не воспользовались третью всех средств, который были выделены из федерального и краевого бюджетов на строительство местных трасс. Невостребованными остались 1 млрд руб.

«В этом году нам предстоит не только наверстать упущенное, но и завершить все новые запланированные объекты, а также освоить в два раза больше субсидий, чем в прошлом году. Мы запланировали привести в должное состояние 300 км местных автодорог. Это серьёзная цифра, и люди должны увидеть результат этой масштабной работы», — заявил Максим Решетников.

По словам главы региона, неиспользованные в прошлом году деньги будут потрачены на ремонт дорог в этом году. В общей сложности, на ремонт дорог в 2017 году будет потрачено 4 млрд руб. Из них 1,1 млрд — федеральные средства.

По словам Николая Уханова, порядка 100 млн руб. потребуется для ремонта дорог в сельских поселениях и 50 млн руб. в малых городах.

«Чтобы не повторить ситуацию прошлого года с освоением субсидий, министерство транспорта предлагает закончить приём заявок на получение субсидии в 2017 году от муниципалитетов до 1 марта текущего года, выделение субсидий обеспечить до 15 марта, заключение муниципальных контрактов — до 30 апреля. Работы на объектах должны быть выполнены в срок до 15 октября, оплата будет произведена до 30 ноября текущего года», — заявил чиновник.

Также, по его словам, на будущее планируется заявочную кампанию на следующий год проводить в сентябре-октябре предыдущего года, а к 1 ноября сформировать реестры объектов и до 15 февраля доводить до муниципалитетов лимиты, чтобы они уже начали размещать заказы.

Максим Решетников отметил, что приступать к дорожным работам необходимо уже в мае, а не в летние месяцы, как это происходит сейчас. Контроль планируется осуществлять в реальном времени с привлечением общественности. Кроме того, предлагается создать сайт, где будут публиковаться проектная документация и прочие документы по ремонту дорог и срокам их сдачи, а также фото и видео с объектов, где ведутся ремонтные работы, чтобы общественность могла в реальном времени контролировать работу подрядчика.

Кстати, в Перми в этом году планируется отремонтировать шоссе Космонавтов от Колхозной площади до Стахановской; транспортную развязку в районе пересечения шоссе Космонавтов с улицами Промышленной и Оверятской; ул. Пушкина от Островского до Компроса и бульвар Гагарина от площади Дружбы до Старцева.

Из краевого бюджета средства будут направлены на строительство улично-дорожной сети ЖК «Любимов», капитальный ремонт моста через реку Вож в Добрянском районе и реконструкцию автодороги Кунгур-Соликамск-Чашкино в Соликамском районе.

Глава Соликамска Алексей Федотов посетовал, что 15 млн руб., которые краевой минтранс запланировал выделить столице Верхнекамья, явно не хватит для существующей потребности.

«Это третий по численности населения и по промышленному потенциалу в регионе город. Наша заявка — 138 млн руб. Разве на 15 млн руб. можно сделать ремонт?», — спросил он.

Николай Уханов ответил, что можно, но согласился, что этот ремонт не удовлетворит жителей Соликамска и пообещал вернуться к этой заявке позже.

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