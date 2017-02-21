Новый томограф за 32 млн руб. начал работу в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Новый компьютерный томограф стоимостью 36 млн рублей, приобретенный для улучшения диагностики туберкулеза, начал работу в Новосибирском областном противотуберкулезном диспансере, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы рассчитываем, что запуск 32-срезового компьютерного томографа позволит повысить уровень диагностики туберкулеза, что, в свою очередь, приведет к своевременному лечению заболевания на ранних стадиях и снижению смертности на территории региона», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра здравоохранения Ярослава Фролова.

Новый аппарат будет работать в две смены и проводить до 40 исследований. Одно сканирование длится около 20 минут. По данным главного фтизиатра Новосибирской области Дмитрия Степанова, общая заболеваемость туберкулезом в регионе в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом на 8% и составила 97,7 случаев на 100 тысяч населения. В связи с появлением нового оборудования и применением современных методов и схем лечения в 2016 году в Новосибирской области показатель общей смертности от туберкулеза снизился на 22,3% и составил 14,3 на 100 тысяч жителей.