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13:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска вечером останется прежней

Стоимость проезда на общественном транспорте в Иркутске в вечернее время не изменится в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба городской администрацией со ссылкой на председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Елену Федорову.

Федорова рассказала, что в договорах с перевозчиками прописано время окончания работы маршрутов в 23:00, поэтому водители пассажирского транспорта должны придерживаться этого расписания.

«Перевозчикам не вводятся часы работы сверх нормы, чтобы можно было устанавливать за них дополнительную плату, — подчеркнула Елена Федорова. — Мы настаиваем на том, чтобы городской транспорт ходил по расписанию, закрепленному в договорах. С перевозчиками, которые не будут этих требований, будут расторгаться».

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