Стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска вечером останется прежней

Федорова рассказала, что в договорах с перевозчиками прописано время окончания работы маршрутов в 23:00, поэтому водители пассажирского транспорта должны придерживаться этого расписания.

«Перевозчикам не вводятся часы работы сверх нормы, чтобы можно было устанавливать за них дополнительную плату, — подчеркнула Елена Федорова. — Мы настаиваем на том, чтобы городской транспорт ходил по расписанию, закрепленному в договорах. С перевозчиками, которые не будут этих требований, будут расторгаться».