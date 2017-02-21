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13:03 (мск), источник: Kapital.kz

Нацвалюта укрепилась до 317 тенге за доллар

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 февраля 2017 года составил 317,06 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 316,68 тенге за доллар США, максимальный — 317,80 тенге, курс закрытия — 316,80 тенге. Объем торгов по доллару США составил 91 млн 750 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 192.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 317,26 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 21 февраля на 15:30 составляет 319 тенге, Алматы — 320 тенге.

Официальный курс на 21 февраля составляет 319,19 тенге за 1 доллар США. 22 февраля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 317,26 тенге за 1 доллар США.

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