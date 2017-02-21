Нацвалюта укрепилась до 317 тенге за доллар

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 316,68 тенге за доллар США, максимальный — 317,80 тенге, курс закрытия — 316,80 тенге. Объем торгов по доллару США составил 91 млн 750 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 192.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 317,26 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 21 февраля на 15:30 составляет 319 тенге, Алматы — 320 тенге.

Официальный курс на 21 февраля составляет 319,19 тенге за 1 доллар США. 22 февраля, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 317,26 тенге за 1 доллар США.