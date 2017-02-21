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13:13 (мск), источник: Интерфакс

Песков назвал заслуживающим внимания вопрос об ограничении наличных расчетов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заслуживающим внимания предложение Минэкономразвития об ограничении расчетов наличными деньгами, поскольку эта мера позволит минимизировать теневой сектор экономики.

Источник: Reuters

«Безусловно, такая (теневая) экономика есть. О ее масштабах сказать сейчас не могу. В то же время это явление, с которым сталкиваются все страны мира», — сказал Песков журналистам во вторник.

Он напомнил, что Россия является участником международных конвенций, договоров и соглашений, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов и отмыванием денег.

«В этом контексте многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств», — подчеркнул Песков, добавив, что «этот вопрос заслуживает внимания».

«Вместе с тем, нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт, степени распространения банковских услуг и т. д.», — сказал пресс-секретарь.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минэкономразвития и Минфин обсуждают методы борьбы с теневой экономикой; в частности речь идет о возможном запрете зарплат наличными, ограничении оплаты наличными крупных покупок и введении муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. По данным издания, утвержденных решений пока нет и на уровень правительства обсуждение еще не выносилось. Одна из обсуждаемых идей — ограничение на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но единого мнения о цене отсечения у чиновников нет.

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