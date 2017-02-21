Песков назвал заслуживающим внимания вопрос об ограничении наличных расчетов

«Безусловно, такая (теневая) экономика есть. О ее масштабах сказать сейчас не могу. В то же время это явление, с которым сталкиваются все страны мира», — сказал Песков журналистам во вторник.

Он напомнил, что Россия является участником международных конвенций, договоров и соглашений, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов и отмыванием денег.