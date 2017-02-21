Песков назвал заслуживающим внимания вопрос об ограничении наличных расчетов
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU —
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU —
«Безусловно, такая (теневая) экономика есть. О ее масштабах сказать сейчас не могу. В то же время это явление, с которым сталкиваются все страны мира», — сказал Песков журналистам во вторник.
Он напомнил, что Россия является участником международных конвенций, договоров и соглашений, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов и отмыванием денег.
«В этом контексте многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств», — подчеркнул Песков, добавив, что «этот вопрос заслуживает внимания».
«Вместе с тем, нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт, степени распространения банковских услуг
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минэкономразвития и Минфин обсуждают методы борьбы с теневой экономикой; в частности речь идет о возможном запрете зарплат наличными, ограничении оплаты наличными крупных покупок и введении муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. По данным издания, утвержденных решений пока нет и на уровень правительства обсуждение еще не выносилось. Одна из обсуждаемых идей — ограничение на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но единого мнения о цене отсечения у чиновников нет.