Региональные власти ведут переговоры о создании собственного авиаперевозчика

Вопросы организации региональных авиаперевозок, а также их специфику и экономическую модель обсуждал представитель Калининградской области в Москве Александр Деркач с гендиректором «Комиавиатранс» Александром Пономарёвым и с директором по развитию компании «Эмбраер» в России и СНГ Игорем Вознюком.

— В силу географического расположения Калининградской области мы остро ощущаем необходимость в налаживании бюджетных авиаперевозок как на территорию России, так и в страны Евросоюза. Глава региона Антон Алиханов весьма чётко поставил задачу по обеспечению жителей региона доступными авиабилетами и регулярными рейсами, в частности в Москву и Санкт-Петербург, — сообщил Деркач.

Глава «Комиавиатранс» рассказал, что его компания специализируется на организации регулярных авиаперевозок на уровне субъектов России. «Мы имеем успешный опыт налаживания авиасообщения в ряде регионов РФ с дальностью до трёх тысяч километров и вместимостью от 20 до 120 пассажиров на борту. Мы готовы принять активное участие в проекте правительства Калининградской области по созданию регионального авиаперевозчика», — заявил Александр Пономарёв.

Игорь Вознюк в свою очередь отметил, что компания «Эмбраер» готова обеспечить калининградского авиаперевозчика самыми современными самолётами требуемого класса.

Калининград — особенный аэропорт с точки зрения географического положения и специфики пассажиропотока. География позволяет за счёт ближнемагистральной авиации осуществлять как внутренние, так международные рейсы. Компания «Эмбрайер» очень заинтересована в таких проектах, — рассказал Вознюк.

В итоге стороны договорились о детальной проработке модели создания авиаперевозчика и тщательном изучении особенностей инфраструктуры аэропорта «Храброво».

Ранее региональное правительство и Корпорация развития области рассказали о проекте собственного авиаперевозчика на презентации инвестпотенциала в Американской торговой палате в РФ. По мнению властей, появление компании, которая обеспечит недорогие ежедневные рейсы в Берлин, Прагу, Минск, Гданьск, Варшаву, поможет создать уникальное качество жизни в Калининградской области. Кроме того, такая форма позволит обеспечить стабильные и невысокие цены на билеты, что улучшит транспортную доступность региона.