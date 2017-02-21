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14:28 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове лечь под нож хирурга станет в 20 раз дороже

Согласно изменениям методологии расчетов оплаты медицинских услуг, в молдавских больницах и поликлиниках теперь платить нужно во много раз больше.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Стоимость всех медицинских услуг в Молдове возрастет минимум в два раза и максимум в двадцать. Особенно это почувствуют те, у кого нет полиса.

Подорожают, в частности, процедуры и консультация врача. А за лечение в больнице нужно будет платить 209 леев в день вместо 144-х. Сутки пребывания в кардиологическом отделении обойдутся в 345 леев, тогда как раньше стоили 218 леев. За день и ночь в отделении хирургии будут взимать столько же — 345 леев, в отделении кардиохирургии — 446 леев вместе 299.

А сутки в реанимации будут стоить 1000 леев, а не 533, как прежде.

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Оплата операций также «не стоит на месте». За хирургическое вмешательство в случае аневризмы нужно будет заплатить 4,6 тысячи леев, за удаление миндалин — 1007 леев, за удаление злокачественной опухоли — около двух тысяч леев.

В несколько тысяч леев обойдутся высококвалифицированные исследования.

Перечень единых тарифов не обновлялся с 2011 года, и все это время руководство больниц жаловалось на слишком низкие цены на услуги, в результате чего медучреждения нельзя обеспечить всем необходимым.

А согласно заключению специалистов Национального антикоррупционного центра, стоимость большинства медуслуг, согласно нововведениям, возрастет теперь во много раз.
Важно отметить, что на данный момент не представлен еще анализ дополнительных расходов на лечение лиц без страхового медполиса. И это при том, что в Молдове большинство лиц без полиса — представители социально уязвимых слоев населения.

Также не объявлено, сколько средств нужно Национальной кассе медстрахования на покрытие расходов в связи с подорожанием услуг.

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