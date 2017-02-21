В Молдове лечь под нож хирурга станет в 20 раз дороже

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Стоимость всех медицинских услуг в Молдове возрастет минимум в два раза и максимум в двадцать. Особенно это почувствуют те, у кого нет полиса.

Подорожают, в частности, процедуры и консультация врача. А за лечение в больнице нужно будет платить 209 леев в день вместо 144-х. Сутки пребывания в кардиологическом отделении обойдутся в 345 леев, тогда как раньше стоили 218 леев. За день и ночь в отделении хирургии будут взимать столько же — 345 леев, в отделении кардиохирургии — 446 леев вместе 299.

А сутки в реанимации будут стоить 1000 леев, а не 533, как прежде.