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14:55 (мск), источник: Ежедневник.by

За год ни одно госпредприятие не было приватизировано

Госкоимущество изменит концепцию и предложит инвесторам новую возможность — вложиться в предприятие путем дополнительного выпуска акций.

Источник: Ежедневник.by

«Не было даже ни одного предложения инвестора, за которого мы могли бы зацепиться», — признался первый зампредседателя Госкоимущества Алексей Васильев, передает tut.by.

Государство решило немного изменить подходы и предложило инвесторам новую возможность: не просто купить предприятие, а вложиться в него за счет дополнительного выпуска акций. Такая допэмиссия позволяет избежать двойного финансирования проекта. В списке сейчас 22 организации. Среди них, в частности, — «Горизонт», «БАТЭ», «Витязь» и «Гомсельмаш».

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Перечень этот не окончательный. Ставка сделана на китайских покупателей.

«Требовать от инвестора и купить акции, и вложить деньги в модернизацию, наверное, в отдельных моментах не совсем правильно», — говорит Васильев.

В случае с дэпэмиссией, бизнес получает возможность вливания денег непосредственно в само предприятие, получая за это процент акций.

«Это честно, как нам кажется, — сказал Алексей Васильев. — Мы готовы и пятьюдесятью и большим процентом акций поступиться ради того, чтобы наши предприятия получили инвестиционный капитал».

Представитель ГКИ напомнил, что в Беларусь готова продать любое госпредприятие, но исходя из его реальной стоимости. Не исключено, что в ближайшем будущем пакеты акций до 25% будут торговаться на фондовой бирже.

Поиск стратегическихпартнеров для крупных госпредприятий закрепят за Национальным агенством инвестиций и приватизации.

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