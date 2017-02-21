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13:35 (мск), источник: Tengrinews

В Нацбанке прокомментировали выделение 50 миллиардов из ЕНПФ

Ранее общественный совет при ЕНПФ выступил против выделения 50 миллиардов тенге.

Источник: Tengrinews

В Национальном банке РК прокомментировали выделение из ЕНПФ 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что предложения по инвестированию средств определяются Нацбанком совместно с правительством Казахстана. В частности, кабинет министров предлагает к финансированию индустриальные и другие проекты квазигосударственного сектора. Финансирование таких проектов осуществляется путем приобретения обусловленных облигаций с рыночной доходностью.

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«В соответствии с Законом РК “О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан”, пенсионные активы ЕНПФ инвестируются по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом РК. При этом инвестирование осуществляется исключительно в финансовые инструменты по рыночным процентным ставкам», — отметили в Нацбанке.

Отмечается, что в текущем году через обусловленное инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в облигации субъектов квазигосударственного сектора планируется профинансировать ряд конкретных проектов в Казахстане, одним из которых является финансирование закупа отечественных грузовых вагонов.

«На сегодняшний день направления инвестирования пенсионных активов еще не одобрены и находятся на рассмотрении Совета по управлению Национальным фондом РК», — пояснили в финрегуляторе.

Ранее Общественный совет при ЕНПФ обратился в Национальный Банк РК и к председателю Единого накопительного пенсионного фонда с требованием разъяснить заявление о выделении 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожного машиностроения.

Напомним, 20 февраля в Астане заседала коллегия Министерства по инвестициям и развитию. Как ранее заявил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в этом году выделят 50 миллиардов тенге на поддержку железнодорожной отрасли.

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