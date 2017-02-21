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16:53 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда: Восточную эстакаду до улицы Гагарина достроят к 2018 году

Вторую очередь Восточной эстакады от улицы Суздальской до Гагарина построят в 2018 году. Об этом сообщил глава Калининграда Александр Ярошук после оперативного совещания в горадминистрации во вторник, 21 февраля.

Источник: Калининград.Ru

По словам мэра, власти уже получили средства на продолжение дороги. «У нас есть проект с положительным заключением экспертизы. В 2018 году планируют построить», — заявил Ярошук.

Заключительный этап второй очереди Восточной эстакады также предусматривает строительство развязки на улице Орудийной. Это позволит улучшить дорожную обстановку в районе ул. Артиллерийской.

Градоначальник поблагодарил за помощь в решении транспортных проблем врио губернатора Антона Алиханова, заявив, что «теперь появились перспективы» по сокращению пробок в областном центре.

— У нас бюджет постоянно уменьшался и доуменьшался до того, что мы четыре года не тратили средства на дорожную сеть вообще, — посетовал мэр.

В январе 2017 года врио губернатора Антон Алиханов предположил, что вторая очередь Восточной эстакады может быть достроена на условиях государственно-частного партнёрства. Он пообещал проработать этот вопрос в ближайшее время.

Строительством первого этапа Восточной эстакады занимается компания «ВАД», стоимость контракта — 5,16 млрд рублей. В 2017 году подрядчик должен возвести путепровод на Московском проспекте, мост через Преголю, подъезд к эстакаде, а также сам мостовой переход. Параллельно ведутся работы от путепровода на Московском проспекте до перехватывающей парковки в районе улицы Суздальской. Стоимость контракта — более 588 млн рублей, срок — до 25 декабря 2017 года.

Восточную эстакаду планируют возводить в три этапа. Вторая очередь объекта включает участок от развязки на Московском проспекте до перекрёстка ул. Гагарина и ул. Орудийной. Третья часть проекта предполагает строительство путепровода от Острова до ул. Емельянова.

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