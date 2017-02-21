Депутаты ЗСК Кубани поддерживают идею строительства наземного метро в Краснодаре

Участники встречи согласились, что новая наземная транспортная система сможет кардинально решить проблему дорожных заторов в городе без огромных денежных вложений. Итогом заседания стало создание рабочих групп при администрации Краснодара и краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которые вплотную займутся осуществлением проекта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Краснодарского края.

Как уменьшить количество транспортных заторов в Краснодаре — эта острая тема обсуждалась в Законодательном Собрании края на заседании рабочей группы в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи. Вел заседание председатель данного комитета В. Чепель. На встречу были приглашены депутаты ЗСК, представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар и транспортных компаний, а также разработчики проекта «Наземное метро Краснодара» во главе с Е. Змиевым.

— Проект так называемой «наземки» — один из способов решить проблему пробок в Краснодаре если не полностью, то хотя бы значительно ее облегчить. Он предусматривает более эффективное использование уже имеющихся в городе железнодорожных путей. Транспортная ситуация в городе такова, что необходимо использовать все возможные способы для ее изменения, нужен комплексный подход, — пояснил В. Чепель.