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17:16 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Депутаты ЗСК Кубани поддерживают идею строительства наземного метро в Краснодаре

Краснодар, 21 февраля, KrasnodarMedia. Депутаты краевого Законодательного Собрания встретились с разработчиками проекта метрополитена в краснодарской агломерации, чтобы оценить его преимущества и недостатки.

Участники встречи согласились, что новая наземная транспортная система сможет кардинально решить проблему дорожных заторов в городе без огромных денежных вложений. Итогом заседания стало создание рабочих групп при администрации Краснодара и краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которые вплотную займутся осуществлением проекта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного Собрания Краснодарского края.

Как уменьшить количество транспортных заторов в Краснодаре — эта острая тема обсуждалась в Законодательном Собрании края на заседании рабочей группы в комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи. Вел заседание председатель данного комитета В. Чепель. На встречу были приглашены депутаты ЗСК, представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар и транспортных компаний, а также разработчики проекта «Наземное метро Краснодара» во главе с Е. Змиевым.

— Проект так называемой «наземки» — один из способов решить проблему пробок в Краснодаре если не полностью, то хотя бы значительно ее облегчить. Он предусматривает более эффективное использование уже имеющихся в городе железнодорожных путей. Транспортная ситуация в городе такова, что необходимо использовать все возможные способы для ее изменения, нужен комплексный подход, — пояснил В. Чепель.

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Подробно о проекте рассказал Е. Змиев. Он отметил, что значительную часть транспортных заторов составляют автомобили тех, кто ежедневно приезжает в краевую столицу из пригорода на работу. К примеру, только со стороны станицы Северской каждый день прибывает 43 тысячи машин. Проект «наземка» предусматривает, что приезжающие в город из пригорода получат возможность вместо личного транспорта с не меньшим комфортом пользоваться общественным — электричками, трамваями, автобусами. По расчетам специалистов, время пути практически в любую точку Краснодара из ближайшего пригорода (радиус 30 км) составит примерно час.

— Это вполне реально, расчеты проведены. Краснодар имеет хорошую железнодорожную доступность, рельсы пересекают город и охватывают его так, что нам только остается сделать дополнительные станции, скорректировать под их работу движение автобусов, сделать для них выделенные полосы, — говорит Е. Змиев.

По итогам заседания решено создать две рабочие группы при администрации Краснодара и региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, которые вплотную займутся реализацией проекта, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания края.

Ранее информагентство KrasnodarMedia уже сообщало, что проект наземного метро в Краснодаре уже получил положительную оценку мэрии Краснодара. Он подразумевает организацию шести линий с 38 станциями, на которых будут курсировать электропоезда. Предполагается, что наземное метро будет действовать в радиусе 30 км от города.

Однако, строительство ТЦ «Сказка» на месте линии наземного метро по улице Шоссе нефтяников в Краснодаре может поставить крест на реализации части проекта по строительству метрополитена. Блогер и активисты группы «Городские решения» написали письмо Вениамину Кондратьеву и попросили проверить законность строительства, сообщало ИА KrasnodarMedia .

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