Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать «Платинум Банк»
Такое решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 20 февраля 2017 года.
Такое решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 20 февраля 2017 года.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве с 24 февраля 2017 года банковской лицензии и ликвидации «Платинум Банка».
Согласно сообщению, такое решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 20 февраля 2017 года.
Фонд сообщил, что в связи с началом ликвидации он временно приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации в банк.
При этом фонд отметил, что выплаты гарантированной суммы возмещения в период ликвидации начнутся не позднее 1 марта 2017 года.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.
«Платинум банк» (ранее «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.
НБУ признал владельцами существенного участия «Платинум Банка» Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.
Нынешней заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова до перехода на работу в НБУ занимала должность исполняющей обязанности главы правления «Платинум Банка». СМИ сообщали о финансовых проблемах в банке еще в середине 2016 года, однако временная администрация в банк была введена только в январе 2017 года.