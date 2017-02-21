Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
Совбез ООН принял заявление в связи с кончиной Чуркина
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14:14 (мск), источник: dostup1.ru

На строительство метро в Челябинске нужно 60 млрд рублей

Сегодня на самый долгосрочный проект областного центра выделяется всего 1% от необходимой суммы.

Источник: Reuters

На строительство метрополитена в Челябинске необходимо 60 млрд рублей — между тем, на этот долгострой сегодня выделяется всего 1% от необходимой суммы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова.

Тему метрополитена подняли в рамках заседания общественного совета по формированию экологической политики в регионе. Подземный транспорт помог бы решить сразу несколько проблем: уменьшить количество маршруток и автобусов, забрав на себя большую часть пассажиропотока, а значит, сократить количество пробок и ДТП. Кроме того, по словам специалистов, большая часть выбросов от машин попадает в атмосферу именно в пробках и перед светофорами.

«На строительство метро нужно 60 млрд рублей. Последние семь лет федеральная составляющая в финансировании отсутствует. Область ежегодно выделяет 600 млн, из них 300 тратится на поддержание уже построенных станций, а оставшиеся деньги направляются собственно на строительство», — прокомментировал Алейников.

Челябинское метро хотят построить в рамках государственно-частного партнерства.

По словам вице-губернатора Олега Климова, при нынешнем уровне финансирования перспективы строительства метро — туманны и неоптимистичны. «Денег нет, но мы держимся», — пошутил чиновник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинцев приглашают на вернисаж в библиотеку
Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН по Чуркину
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Путин назначил Жвачкина врио губернатора Томской области
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Павел Буре отказался от гражданства США
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Александрова и Яглыч сыграют любовь в новом сезоне «Екатерины» Канал «Россия 1» готовит к эфиру новые серии исторического сериала о первой российской императрице
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь