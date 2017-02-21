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14:09 (мск), источник: Интерфакс

Челябинская область внесла изменения в бюджет-2017, дефицит снизился до 7,3% с 7,5% от расходов

Челябинск. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании во вторник утвердили увеличение расходов и доходов бюджета региона на 2017 год на 3 млрд 167,7 млн рублей, сообщает пресс-служба областного Минфина.

После корректировки доходы областного бюджета утверждены в размере 126 млрд 659,3 млн рублей, расходы — 136 млрд 659,8 млн рублей. Дефицит в денежном выражении остался прежним и составил 10 млрд рублей, или 7,3% от расходов. При этом после предыдущей поправки в январе он составлял 7,5% от расходов.

Как отмечается в сообщении, параметры бюджета изменены в связи с получением дополнительных безвозмездных поступлений с федерального уровня по нескольким целевым направлениям. В частности, регион получил средства на поддержку агропромышленного комплекса, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и лечебное питание для детей-инвалидов, а также на развитие сельских дорог и другие социально значимые расходы.

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