Челябинская область внесла изменения в бюджет-2017, дефицит снизился до 7,3% с 7,5% от расходов

После корректировки доходы областного бюджета утверждены в размере 126 млрд 659,3 млн рублей, расходы — 136 млрд 659,8 млн рублей. Дефицит в денежном выражении остался прежним и составил 10 млрд рублей, или 7,3% от расходов. При этом после предыдущей поправки в январе он составлял 7,5% от расходов.

Как отмечается в сообщении, параметры бюджета изменены в связи с получением дополнительных безвозмездных поступлений с федерального уровня по нескольким целевым направлениям. В частности, регион получил средства на поддержку агропромышленного комплекса, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и лечебное питание для детей-инвалидов, а также на развитие сельских дорог и другие социально значимые расходы.