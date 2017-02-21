В Свердловском и Мотовилихинском районах на сутки отключат воду

В Перми с 10:00 25 февраля до 10:00 26 февраля на ул. Красногвардейская, 27 будут проводиться плановые работы.

В связи с этим будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

— ч/сектор ул. Алексеевская, ч/сектор 48, 57, 50,52, 51 (ЦТП), ч/сектор 58−73;

— ул. Зенкова, 4, 4А, 8, 6;

— ул. Восстания 8, 10 (школа), 11, 11а (ЦТП) 13, 12, 14, 14А, 71;

— ул. Постаногова, 3, 4 (д/сад), 1, 1а (школа), 7, 7а (ЦТП);

— ул. Красногвардейская, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 56, 53, ч/сектор 49−58;

— ул. Лузенина, 12, 48, 45а, 40, 43, 24, 24А, 33, 37, 42;

— ул. Пролетарская, 103, 116, 49, 51, 55;

— ул. Свободы, 51, 53, 55, 13, 15, 15а (ЦТП), 21, ч/сектор 4−55;

— ул. Республиканская 12;

— ч/сектор ул. Лбова 1−35;

— ул. Кузнецова 31−35;

— ул. Нагорная 5−58.



Также с 25 по 26 февраля работы будут проводиться на Героев Хасана, 106. Без водоснабжения останутся:

— ул. Героев Хасана, 68,68а, 70,72,102−110 (чет), 105−159 (нечет);

— ул. Центральная Ферма;

— ул. Бродовский тракт;

— м/р Фролы;

— м/р Ферма;

— пос. Горный.