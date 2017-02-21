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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Moody’s улучшило прогноз по рейтингу Волгограда до «B2»

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогнозы рейтингов ряда городов и областей России с «негативного» на «стабильный», в том числе улучшился показатель Волгограда.

Изменился прогноз рейтингов Москвы («Ba1»), Санкт-Петербурга («Ba1»), Самарской области («Ba3»), Чувашии («Ba3»), Краснодарского края («B1»), Красноярского края («B1»), Нижегородской области («B1») и Волгограда («B2»), сообщается в пресс-релизе агентства.

Также подтверждены рейтинги с прогнозом «негативный» Омской области («Ba3»), Республика Коми («B1»), Краснодара («B1») и Омска («B1»).

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