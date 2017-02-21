Moody’s улучшило прогноз по рейтингу Волгограда до «B2»
Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогнозы рейтингов ряда городов и областей России с «негативного» на «стабильный», в том числе улучшился показатель Волгограда.
Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогнозы рейтингов ряда городов и областей России с «негативного» на «стабильный», в том числе улучшился показатель Волгограда.
Изменился прогноз рейтингов Москвы («Ba1»),
Также подтверждены рейтинги с прогнозом «негативный» Омской области («Ba3»), Республика Коми («B1»), Краснодара («B1») и Омска («B1»).