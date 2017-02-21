В Воронеже за год снесли 539 незаконных киосков
Число нестационарных торговых объектов в городе уменьшается.
Число нестационарных торговых объектов в городе уменьшается.
С 1 февраля 2016 года в Воронеже принудительно демонтировали 539 незаконных киосков, сообщил глава управления
В отношении предпринимателей составили 301 административный протокол, в сумме они заплатили 1 млн рублей.
Максим Яровой рассказал журналистам, что динамика принудительного демонтажа НТО в городе «пошла на спад». Большинство предпринимателей устраняют нарушения после.
получения предписаний. Но есть и предприниматели, которые протестуют, пытаются остаться в киоске во время демонтажа и «создают массу проблем».
Контекст
Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление
В ноябре 2016-го власти региона запланировали изучить столичный опыт по сносу самовольных строений. Законопроект позволит правительству Воронежской области демонтировать самострой без решения суда, как в Москве.