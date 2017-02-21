В Воронеже за год снесли 539 незаконных киосков

С 1 февраля 2016 года в Воронеже принудительно демонтировали 539 незаконных киосков, сообщил глава управления административно-технического контроля городской администрации Максим Яровой на планерке в понедельник, 20 февраля. Из снесенных киосков 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска не снесли из-за отсутствия технических возможностей, необходимых документов, судебных дел.

В отношении предпринимателей составили 301 административный протокол, в сумме они заплатили 1 млн рублей.

Максим Яровой рассказал журналистам, что динамика принудительного демонтажа НТО в городе «пошла на спад». Большинство предпринимателей устраняют нарушения после.

получения предписаний. Но есть и предприниматели, которые протестуют, пытаются остаться в киоске во время демонтажа и «создают массу проблем».

Контекст

Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление административно-технического контроля с февраля 2016 года. План демонтажа незаконных киосков изменили летом того же года. Обновленный график строится по «кустовому принципу»: для экономии бюджетных средств на определенной территории сразу сносят все нестационарные торговые объекты. Одними из первых под демонтаж попали киоски, незаконно торгующие алкоголем.

В ноябре 2016-го власти региона запланировали изучить столичный опыт по сносу самовольных строений. Законопроект позволит правительству Воронежской области демонтировать самострой без решения суда, как в Москве.