В уточненном бюджете предусмотрели средства на Национальный пантеон в Астане

Султанов представил сегодня коллегам проект постановления Правительства «О реализации Закона РК «О республиканском бюджете на 2017 — 2019 годы».

«Рассматриваемый проект постановления сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и включает следующие вопросы. (…) Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, с отлагательными условиями на сумму 113,1 млрд тенге. В ходе уточнения были включены проекты на сумму 63,5 млрд тенге (строительство Национального пантеона, порта “Курык”, кредитование Жилищного строительного сберегательного банка и так далее). Все проекты взяты на контроль», — отметил он.

Министр предупредил, что в целях качественной реализации поручений Главы государства администраторам бюджетных программ необходимо ускорить обеспечение документацией проектов с отлагательными условиями. Проекты, по которым администраторами будет затягиваться предоставление полного пакета документации, будут предложены к сокращению при возможном уточнении бюджета в соответствии со статьей 151 Бюджетного кодекса.