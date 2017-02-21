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15:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургскую телебашню выставили на продажу

Начальная цена — 640 миллионов.

Источник: УралИнформБюро

Знаменитую недостроенную телебашню в Екатеринбурге выставили на торги. В министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области подписан соответствующий приказ, передает «Уралинформбюро».

Недострой уйдет с молотка минимум за 640 миллионов рублей, причем 574 миллиона из этой суммы составляет стоимость участка площадью 46,8 тысячи квадратных метров. Никаких обременений покупатель вместе с башней не получит: он сам решит сносить или реконструировать 219-метровый объект.

Основным претендентом на покупку телебашни и участка в центре города считается компания «Атомстройкомплекс». Гендиректор корпорации Валерий Ананьев ранее обещал не сносить объект. Он прикидывал, что в основании можно разместить паркинг и коммерческие площади, а само тело башни превратить в символ.

Были озвучены планы по освоению участка в 4,6 гектара. «Мы сделали концепцию застройки, которая предусматривает 120 тысяч квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Если такой проект разрешат кому-то реализовать, то, условно говоря, покупку башни можно обсуждать», — заявлял ранее Валерий Ананьев.

Работы на телебашне встали в начале 1990-х годов. В 2013 году свердловские власти выкупили ее у Москвы за 500 миллионов рублей. Осенью 2016 года по итогам оценки была названа новая цена знаменитого недостроя — 640 миллионов рублей.

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