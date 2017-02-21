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14:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе пройдет предпраздничная гастрономическая ярмарка

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. 22 февраля в Уфе, накануне Дня защитника Отечества, пройдет предпраздничная гастрономическая ярмарка.

Ее организует Госкомитет РБ по торговле и защите прав предпринимателей, ГБУ «Испытательный центр» и Минсельхоз республики на площадке ТСК «Сипайловский».

Под брендом «Продукт Башкортостана» свою продукцию представят известные республиканские производители. В частности, это уфимское предприятие «Дионис» и ИП Ирназарова из Стерлитамака, которые привезут всевозможные кондитерские изделия. Частная коптильня «Сафар» из Нуримановского района предложит копченые и вяленые мясные деликатесы. Место проведения ярмарки: микрорайон Сипайлово, улица Жукова, строение 10.

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