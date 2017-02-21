В Уфе пройдет предпраздничная гастрономическая ярмарка

Ее организует Госкомитет РБ по торговле и защите прав предпринимателей, ГБУ «Испытательный центр» и Минсельхоз республики на площадке ТСК «Сипайловский».

Под брендом «Продукт Башкортостана» свою продукцию представят известные республиканские производители. В частности, это уфимское предприятие «Дионис» и ИП Ирназарова из Стерлитамака, которые привезут всевозможные кондитерские изделия. Частная коптильня «Сафар» из Нуримановского района предложит копченые и вяленые мясные деликатесы. Место проведения ярмарки: микрорайон Сипайлово, улица Жукова, строение 10.