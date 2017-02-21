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15:16 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов даст старт строительству подходов к мосту через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов даст старт строительству автомобильной дороги и автомобильного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

Официальная церемония запланирована на 22 февраля.

«Состоится мероприятие, посвященное торжественному началу строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчи к транспортному переходу через Керченский пролив», — сообщает крымское правительство.

Как сообщалось ранее, петербургское ЗАО «ВАД» стало генеральным подрядчиком строительства автомобильной дороги «Таврида» в Крыму и подрядчиком строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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