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16:59 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Почта России в праздничные дни на Кубани будет работать по измененному графику

Краснодар, 21 февраля, KrasnodarMedia. Почта России сообщила о режиме работы в праздничные дни в Краснодарском крае.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ. Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Почты России.

В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи на Кубани будет сокращен на один час.

23, 24 февраля и 8 марта 2017 года являются выходными для всех отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

25 и 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) все отделения почтовой связи края будут работать по установленному режиму.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в связи с празднованием Дня защитника Отечества пенсионерам Краснодарского края пенсии выплатят раньше. Предстоящая рабочая неделя будет короткой, поэтому почтовые отделения будут выдавать пенсию по другому графику.

Пенсионерам Краснодара пенсии и другие социальные выплаты будут выдавать 21 и 22 февраля. При этом 21 февраля выдадут пенсии, причитающиеся тем, кто обычно их получает 21 и 22 числа. А 22 февраля будут выдавать пенсии за 23 и 24 число.

Жителям Краснодарского края 20 февраля выдадут пенсии за 20 и 21 число, 21 февраля — за 22 и 23 число, 22 февраля — за 24 число.

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