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15:42 (мск), источник: m24.ru

Столетний дом отреставрируют на Цветном бульваре

Здание покрасят, заменят кровлю, также планируется отремонтировать чердаки и подвалы.

Источник: РИА "Новости"

Капитальный ремонт пройдет в многоквартирном доме 1917 года постройки в центре Москвы. Москомэкспертиза согласовала соответствующий проект, говорится в пресс-релизе ведомства.

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Четырехэтажное кирпичное здание располагается на Цветном бульваре, дом № 21, строение 6. Проектом предусмотрены отделочные и ремонтные работы, при этом архитектурный облик дома сохранится.

Планируется промыть поверхности фасадов здания, отремонтировать и окрасить кирпичную кладку. Штукатурный слой фасадных элементов также обновят и окрасят. Также замене подлежат покрытие и обрешетка крыши. Деревянные элементы обработают огнебиозащитными составами.

В доме отремонтируют чердачные и подвальные помещения. Взамен существующих козырьков над входами в подъезды появятся козырьки из оцинкованной кровельной стали. Будут заменены системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и отопления.

Капитальный ремонт проведут в доме первой половины XIX века на Большой Бронной. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, жилой дом № 7 построен по индивидуальному проекту в 1826 году. В 1952 году у здания была сделана надстройка.

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