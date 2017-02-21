Доходы жителей Свердловской области снизились на 6,2%

Информация об этом размещена на сайте Свердловскстата, передает корреспондент Накануне.RU.

В прошлом году номинальные денежные доходы составили 1825,8 млрд руб (по 35 тыс. руб. на одного жителя в месяц). Также жители потратили на покупку товаров и оплату услуг 80% получаемых средств. Этот показатель по сравнению с 2015 годом существенно не изменился: тогда он держался на уровне 79%.

Свердловскстат отмечает снижение покупательской способности: в прошлом году население области могло приобрести в среднем в месяц на 0,8% меньше продуктов питания, включенных в минимальный набор, чем в 2015 году.