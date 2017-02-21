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15:09 (мск), источник: Om1.ru

Новый полигон под отходы планируют построить к 2019 году

Он будет принимать мусор, производимый населением и предприятиями Омска, вместо закрывшегося надеждинского полигона.

С закрытием полигона близ села Надеждино в начале февраля было принято решение расконсервировать Ленинскую и Кировскую свалки, а сам полигон стал работать в режиме накопления.

Понятно, что вечно копить мусор нельзя, поэтому на первый план вышел проект строительства межмуниципального центра обращения с отходами в Таврическом районе. Он был включен в постановление правительства РФ № 1082-р. При этом на все опасения местных жителей об ухудшении экологической обстановки в региональном Минстрое заявляют, что современные требования и экологические стандарты обустройства полигонов не допустят этого.

Дмитрий Шикалов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

 — Сейчас определен участок в Таврическом районе. В середине марта мы планируем провести конкурс по разработке проектно-сметной документации (ПСД). Ориентировочно к августу-сентябрю документы должны быть готовы с госэкспертизой, в том числе экологической. К этому времени начнем отбор подрядчиков по строительству. Финансирование работ возможно тремя вариантами. Первый — участок отдать в концессию. К началу четвертого квартала мы определимся с подрядчиком, и он приступит к работам. Второй вариант — привлечение бюджетных средств. Так, на уровне федерации есть программа по поддержке. Как только будет ПСД, мы начнем прорабатывать этот вопрос. Третий вариант — прямые инвестиции области. Сейчас идет проектирование, мы подготовили техническое задание. Ориентировочная стоимость объекта, судя по аналогичным проектам, — 500−600 млн рублей. Реальная цена появится, когда будет проект и пройдена экспертиза.

Стоить заметить, что конкурс будет проводиться повторно. Впервые он был объявлен в конце прошлого года, но признан несостоявшимся. Как пояснили в Минстрое, компания, предложившая наименьшую цену, в конечном счете уклонилась от подписания контракта.

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По обращению ведомства ФАС занесла ее в реестр недобросовестных поставщиков. Вторая компания, также заявлявшаяся на конкурс, тоже отказалась от контракта, так как не успевала до конца года завершить проектирование. В итоге средства, выделенные на разработку (15 млн бюджетных рублей), перенесли на этот год.

Дмитрий Шикалов:

 — Если в конце года приступим к строительству полигона, то, по самому оптимистичному прогнозу, закончим к началу 2019-го. Но не полностью. До этого срока мы в лучшем случае построим первую очередь — карту. Весь полигон будет разбит на несколько карт. Первую карту планируем ввести в эксплуатацию до 1 января 2019 года (согласно федеральному законодательству, на эту дату перенесено начало действия территориальных программ обращения с отходами, — прим. ред.). Полностью закончить строительство реально к середине 2019 года.

Вместе с тем 2018 год остается без решения, куда свозить мусор, по крайней мере — озвученного. Так, на вышеназванных трех площадках к этому сроку закончится период накопления, а новый полигон заработает не раньше 2019 года, но в Минстрое, напомним, заверили, что план выхода из ситуации есть, только пока не оглашается.

Дмитрий Шикалов:

 — Есть еще ряд направлений по решению вопроса, но он немного политизирован, поэтому пока не озвучивается. Когда договоримся с партнерами, согласуем все — огласим информацию. Но опасений, что через 11 месяцев мы окажемся на границе мусорного коллапса, мы не видим. Решение есть, но озвучивать его преждевременно. Прорабатывается ряд других вариантов, они в высокой степени готовности. Ближе к лету контуры прояснятся.

Главная новость по теме Мусорная эпопея и светлое будущее: на омских свалках появятся поля для гольфа.

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