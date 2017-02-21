Новый полигон под отходы планируют построить к 2019 году

С закрытием полигона близ села Надеждино в начале февраля было принято решение расконсервировать Ленинскую и Кировскую свалки, а сам полигон стал работать в режиме накопления.

Понятно, что вечно копить мусор нельзя, поэтому на первый план вышел проект строительства межмуниципального центра обращения с отходами в Таврическом районе. Он был включен в постановление правительства РФ № 1082-р. При этом на все опасения местных жителей об ухудшении экологической обстановки в региональном Минстрое заявляют, что современные требования и экологические стандарты обустройства полигонов не допустят этого.

Дмитрий Шикалов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Сейчас определен участок в Таврическом районе. В середине марта мы планируем провести конкурс по разработке проектно-сметной документации (ПСД). Ориентировочно к августу-сентябрю документы должны быть готовы с госэкспертизой, в том числе экологической. К этому времени начнем отбор подрядчиков по строительству. Финансирование работ возможно тремя вариантами. Первый — участок отдать в концессию. К началу четвертого квартала мы определимся с подрядчиком, и он приступит к работам. Второй вариант — привлечение бюджетных средств. Так, на уровне федерации есть программа по поддержке. Как только будет ПСД, мы начнем прорабатывать этот вопрос. Третий вариант — прямые инвестиции области. Сейчас идет проектирование, мы подготовили техническое задание. Ориентировочная стоимость объекта, судя по аналогичным проектам, — 500−600 млн рублей. Реальная цена появится, когда будет проект и пройдена экспертиза.

Стоить заметить, что конкурс будет проводиться повторно. Впервые он был объявлен в конце прошлого года, но признан несостоявшимся. Как пояснили в Минстрое, компания, предложившая наименьшую цену, в конечном счете уклонилась от подписания контракта.