НАРЭ снова повышает стоимость бензина
Национальное агентство по регулированию в области энергетики снова пересмотрело цены на топливо.
Национальное агентство по регулированию в области энергетики снова пересмотрело цены на топливо.
Начиная с 22 февраля по 7 марта, стоимость бензина не должна превышать отметки в 18,21 леев — это на 6 банов больше, чем было ранее. Зато дизельное топливо стало чуть дешевле — на 2 бана, литр солярки можно будет купить за 15.65 леев.
Цены вступят в силу сразу после полуночи.