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15:12 (мск), источник: Actualitati.md

НАРЭ снова повышает стоимость бензина

Национальное агентство по регулированию в области энергетики снова пересмотрело цены на топливо.

Источник: Actualitati.md

Начиная с 22 февраля по 7 марта, стоимость бензина не должна превышать отметки в 18,21 леев — это на 6 банов больше, чем было ранее. Зато дизельное топливо стало чуть дешевле — на 2 бана, литр солярки можно будет купить за 15.65 леев.

Цены вступят в силу сразу после полуночи.

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