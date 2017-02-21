НАРЭ снова повышает стоимость бензина

Начиная с 22 февраля по 7 марта, стоимость бензина не должна превышать отметки в 18,21 леев — это на 6 банов больше, чем было ранее. Зато дизельное топливо стало чуть дешевле — на 2 бана, литр солярки можно будет купить за 15.65 леев.

Цены вступят в силу сразу после полуночи.