Размер базовой пенсии в Казахстане повысят до 16% в 2018 году

«С 1 января 2018 года, будут повышены размеры пособий по инвалидности, по потере кормильца и базовой пенсии до 16% в связи с изменением величины прожиточного минимума, который будет рассчитан по новой методике», — сказала Тамара Дуйсенова.

Министр также отметила, что Главой государства перед министерством поставлена задача по поэтапному повышению уровня социального обеспечения граждан в 2017—2018 годах.

Как пояснила глава МТСЗН, третий этап повышения коснется только базовой пенсии и будет осуществлен с 1 июля 2018 года. Это связано с изменением методики назначения базовой пенсии. В соответствие с новыми подходами она будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе, в который входит трудовой стаж до 1998 года и период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года. На эти цели из республиканского бюджета на второе полугодие следующего года выделено 147 млрд тенге. Дуйсенова добавила, что на первом этапе, с 1 июля 2017 года, размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года, размеры базовой пенсии будут повышены на 13%, с учетом также 7% повышения в начале года.

«В итоге мы обеспечиваем повышение размеров пенсий до 20% с 1 июля 2017 года по сравнению с размером пенсий 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров, или более 2 млн человек. При уточнении бюджета для этих целей было предусмотрено порядка 80 млрд тенге», — заключила Тамара Дуйсенова.