Агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Татарстана

Прогнозы по рейтингам улучшены для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Чувашии, ХМАО, Самарской и Нижегородской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

Агентство сообщает, что изменения прогнозов регионов последовали после 18 февраля, когда был улучшен прогноз по суверенному рейтингу России. Экономика РФ сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада, а принятие властями среднесрочной стратегии должно снизить зависимость от доходов от продажи нефти и газа, считают эксперты Moody’s.