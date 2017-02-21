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17:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

Агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Татарстана

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Прогноз по рейтингу Татарстана повышен с негативного на стабильный, сообщает международное агентство Moody’s. Кредитный рейтинг республики подтверждён на уровне «Ва2».

Источник: ИА Татар-информ

Прогнозы по рейтингам улучшены для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Чувашии, ХМАО, Самарской и Нижегородской областей, Краснодарского и Красноярского краев.

Агентство сообщает, что изменения прогнозов регионов последовали после 18 февраля, когда был улучшен прогноз по суверенному рейтингу России. Экономика РФ сейчас восстанавливается после почти двухгодичного спада, а принятие властями среднесрочной стратегии должно снизить зависимость от доходов от продажи нефти и газа, считают эксперты Moody’s.

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