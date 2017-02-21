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16:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Средняя зарплата в Воронежской области выросла до 32,7 тыс рублей в конце 2016 года

Ежемесячный доход работников увеличился на 9% за год.

Средняя номинальная зарплата работников в Воронежской области составила 32,7 тыс. рублей в декабре 2016 года — за год она выросла на 9%, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 21 февраля. Реальный размер зарплаты в декабре вырос всего на 3,4%.

По итогам 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата жителей региона составила 26,7 тыс. рублей. С 2015 года она выросла на 6,4%. Реальная зарплата за год уменьшилась на 0,3%.

Зарплата работников финансовых организаций в Воронежской области в 2016 году превысила среднеобластной уровень почти вдвое. Среднемесячный доход сотрудников, занятых в химическом производстве, был на 40% выше, чем в среднем по области. Среднеобластной уровень в Воронежской области превысила зарплата в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 37%), производства кожи и обуви (на 43%). Ежемесячный доход работников сельского хозяйства составил 88% от средней зарплаты по области, работников бюджетных учреждений здравоохранения и образования — 84%, культуры и искусства — 66%, сферы предоставления социальных услуг — 65%.

Суммарная задолженность по зарплате работникам составила 6,4 тыс. рублей на 1 февраля 2017 года. Организации задолжали деньги 172 сотрудникам.

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