Свердловский ФТРП начал прием заявок на получение льготных займов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Фонд технологического развития промышленности (ФТРП) Свердловской области и Российский фонд развития промышленности (ФРП) подписали соглашение о совместном финансировании проектов. Региональный фонд начал прием заявок на получение льготных займов, сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

«В Москве состоялось подписание соглашения между региональным и федеральным фондами, и мы официально объявляем о старте кампании по приему заявок от свердловских промышленных предприятий на получение финансирования проектов развития на льготных условиях», — привели в департаменте слова генерального директора ФТРП Свердловской области Александра Эбергарда.

Предполагается, что в перспективе фонд станет единым оператором по предоставлению различного вида поддержки промышленным предприятиям в регионе, единым информационным и консультационным центром.

Ранее сообщалось, что свердловские предприятия смогут получить от фонда в 2017 году порядка 1 млрд рублей кредитов. Фонд будет работать на условиях софинансирования из федерального бюджета — 30% заложено в местном бюджете, 70% будет привлечено из федеральной структуры. Эти средства пойдут на льготные кредиты под 5% годовых на модернизацию предприятий и на инновационную деятельность.