Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
16:19 (мск), источник: ТАСС

Свердловский ФТРП начал прием заявок на получение льготных займов

Предполагается, что в перспективе фонд станет единым оператором по предоставлению поддержки промышленным предприятиям в регионе.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Фонд технологического развития промышленности (ФТРП) Свердловской области и Российский фонд развития промышленности (ФРП) подписали соглашение о совместном финансировании проектов. Региональный фонд начал прием заявок на получение льготных займов, сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

«В Москве состоялось подписание соглашения между региональным и федеральным фондами, и мы официально объявляем о старте кампании по приему заявок от свердловских промышленных предприятий на получение финансирования проектов развития на льготных условиях», — привели в департаменте слова генерального директора ФТРП Свердловской области Александра Эбергарда.

Предполагается, что в перспективе фонд станет единым оператором по предоставлению различного вида поддержки промышленным предприятиям в регионе, единым информационным и консультационным центром.

Ранее сообщалось, что свердловские предприятия смогут получить от фонда в 2017 году порядка 1 млрд рублей кредитов. Фонд будет работать на условиях софинансирования из федерального бюджета — 30% заложено в местном бюджете, 70% будет привлечено из федеральной структуры. Эти средства пойдут на льготные кредиты под 5% годовых на модернизацию предприятий и на инновационную деятельность.

Среди уже действующих региональных ФРП наибольший объем инвестиций привлечен в Санкт-Петербурге — почти 1 млрд рублей. Также региональные ФРП созданы в Тюменской области — 350 млн, Челябинской области — 142 млн, Ставропольском крае — 120 млн, Республике Татарстан, Ульяновской и Ярославской областях — по 100 млн, Пермском крае — 65 млн, а также Псковской и Тульской областях — по 20 млн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества
Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь