Омские власти уверены, что омичам не стоит бояться мусорного коллапса
Меньше чем через 11 месяцев закончится срок временного хранения отходов на Надеждинском полигоне, а новый построят только к 2019 году.
Меньше чем через 11 месяцев закончится срок временного хранения отходов на Надеждинском полигоне, а новый построят только к 2019 году.
Омские чиновники уверены, что в городе не будет мусорного коллапса, несмотря на то, что Надеждинский полигон сможет проработать в режиме накопления только 11 месяцев, а новый построят не раньше 2019 года. Об этом сообщил Александр Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области.
«Тема мусорного коллапса в Омске периодически возникает. Это неприятный образ, который привлекает внимание людей. Но им уже просто неинтересно никакого пугать. Очередная дата скоро будет вызывать улыбку.
Надеждинский полигон, так же как Кировский и Ленинский, сейчас принимает отходы в режиме накопления. Временно складировать мусор на нём можно будет только 11 месяцев. После полигоны подлежат рекультивации. Однако новый полигон в Таврическом районе появится не раньше 2019 года. Возникает вопрос, куда же в 2018 году будут возить мусор?
«ЖКХ “Сервис” может получить лицензию, компания подала апелляцию в Верховный арбитражный суд. Если её удовлетворят, то у них появится лицензия до 26 апреля 2019 года. Но я на это не рассчитываю. Проект не реализован до конца, и есть спор по поводу собственников. Вторая сторона тоже планирует продолжить строительство полигона, — объясняет Дмитрий Шикалов, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области. — У нас нет опасений насчёт мусорного коллапса. У нас есть решение, но мы его озучим, как только расставим все точки над “и” и договоримся с партнерами».