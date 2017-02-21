Омские власти уверены, что омичам не стоит бояться мусорного коллапса

Омские чиновники уверены, что в городе не будет мусорного коллапса, несмотря на то, что Надеждинский полигон сможет проработать в режиме накопления только 11 месяцев, а новый построят не раньше 2019 года. Об этом сообщил Александр Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области.

«Тема мусорного коллапса в Омске периодически возникает. Это неприятный образ, который привлекает внимание людей. Но им уже просто неинтересно никакого пугать. Очередная дата скоро будет вызывать улыбку. Почему-то все говорят о плохом и не вспоминают о хорошем. В области есть уникальный объект — полигон промышленных отходов. Благодаря ему на несанкционированных свалках нет опасных отходов. Это достижение региона и предприятий, которые проинвестировали строительство», — говорит Матненко.

Надеждинский полигон, так же как Кировский и Ленинский, сейчас принимает отходы в режиме накопления. Временно складировать мусор на нём можно будет только 11 месяцев. После полигоны подлежат рекультивации. Однако новый полигон в Таврическом районе появится не раньше 2019 года. Возникает вопрос, куда же в 2018 году будут возить мусор?

«ЖКХ “Сервис” может получить лицензию, компания подала апелляцию в Верховный арбитражный суд. Если её удовлетворят, то у них появится лицензия до 26 апреля 2019 года. Но я на это не рассчитываю. Проект не реализован до конца, и есть спор по поводу собственников. Вторая сторона тоже планирует продолжить строительство полигона, — объясняет Дмитрий Шикалов, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области. — У нас нет опасений насчёт мусорного коллапса. У нас есть решение, но мы его озучим, как только расставим все точки над “и” и договоримся с партнерами».