Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Предупреждение Трампу»: эксперт о решении Путина по Донбассу
Лавров сказал, зачем Киев говорит об аренде Крыма
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
16Скончался Виталий Чуркин
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1275-летие Солнца нации
16:22 (мск), источник: АиФ Омск

Омские власти уверены, что омичам не стоит бояться мусорного коллапса

Меньше чем через 11 месяцев закончится срок временного хранения отходов на Надеждинском полигоне, а новый построят только к 2019 году.

Источник: Reuters

Омские чиновники уверены, что в городе не будет мусорного коллапса, несмотря на то, что Надеждинский полигон сможет проработать в режиме накопления только 11 месяцев, а новый построят не раньше 2019 года. Об этом сообщил Александр Матненко, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области.

«Тема мусорного коллапса в Омске периодически возникает. Это неприятный образ, который привлекает внимание людей. Но им уже просто неинтересно никакого пугать. Очередная дата скоро будет вызывать улыбку. Почему-то все говорят о плохом и не вспоминают о хорошем. В области есть уникальный объект — полигон промышленных отходов. Благодаря ему на несанкционированных свалках нет опасных отходов. Это достижение региона и предприятий, которые проинвестировали строительство», — говорит Матненко.

Надеждинский полигон, так же как Кировский и Ленинский, сейчас принимает отходы в режиме накопления. Временно складировать мусор на нём можно будет только 11 месяцев. После полигоны подлежат рекультивации. Однако новый полигон в Таврическом районе появится не раньше 2019 года. Возникает вопрос, куда же в 2018 году будут возить мусор?

«ЖКХ “Сервис” может получить лицензию, компания подала апелляцию в Верховный арбитражный суд. Если её удовлетворят, то у них появится лицензия до 26 апреля 2019 года. Но я на это не рассчитываю. Проект не реализован до конца, и есть спор по поводу собственников. Вторая сторона тоже планирует продолжить строительство полигона, — объясняет Дмитрий Шикалов, заместитель министра строительства и ЖКК Омской области. — У нас нет опасений насчёт мусорного коллапса. У нас есть решение, но мы его озучим, как только расставим все точки над “и” и договоримся с партнерами».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подкрылок пассажирского самолета пробило льдом
Путин посмертно наградил Чуркина Орденом Мужества
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Шойгу: Развитие ядерных сил остается для России приоритетом
Израильтянин, убивший палестинца, приговорен к 1,5 годам тюрьмы
На побережье Ливии обнаружены тела 74 мигрантов
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
О состоянии дома можно будет узнать через интернет
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь