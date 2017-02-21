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16:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде автостанцию выставили на торги за 1,5 миллиона рублей

Автостанцию выставили на торги за 1,5 миллиона рублей в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгорад» в МУП «ВПАТП № 7», автостанция площадью 160 квадратных метра расположена на проспекте Ленина, 140б, перед въездом на Спартановку. Объект является имуществом предприятия. МУП «ВПАТП № 7» выступило в качестве организатора торгов, объявленных согласно плану приватизации, принятого городской Думой.

Как гласят документы, начальная цена сформирована на основании рыночной стоимости объекта. Торги пройдут в конце февраля.

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