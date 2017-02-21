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18:28 (мск), источник: АиФ Калининград

Ярошук возмутился долгами состоятельных калининградцев за тепло и воду

За тепло и горячую воду жители Калининграда задолжали более 1 млрд рублей. При этом за последний год задолженность выросла почти на 100 млн, сообщил директор МП «Калининградтеплосеть» Эдуард Куровский.

Источник: Аргументы и факты

При этом большинство горожан вовремя оплачивают счета за коммунальные услуги.

«Очень многие неплательщики — люди с солидным достатком, ездят на хороших машинах. Почему-то на содержание дорогого автомобиля у них средства есть, а на оплату счетов за коммуналку, транспортный налог денег всегда не хватает», — сообщил глава Калининграда Александр Ярошук и пригрозил, что «мы от слов уже начали переходить к делу».

Речь идет о совместной деятельности коммунальщиков и судебных приставов.

«Если вы не хотите, чтобы ваша машина оказалась у приставов, а в последние месяцы у должников уже изъяли более ста автомобилей, найдите время и погасите долги», — обратился мэр к неплательщикам.

При этом горожанам напоминают, что существует система субсидий для тех, кто по определенным причинам не может вовремя оплатить счета за коммуналку.

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