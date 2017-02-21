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17:55 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде на смену устаревшему электротранспорту приходят новые автобусы

Комплексный подход в развитии дорожно-транспортной системы. В Волгограде планомерно обновляются муниципальные маршруты. А на смену устаревшему электротранспорту приходят новые автобусы.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

По внутрирайонному маршруту автобус 6А курсирует ровно год. Новый комфортабельный транспорт, оборудованный системами кондиционирования, сменил старый троллейбус. В первую очередь перемены ощутили пассажиры: конечная остановка, по просьбе сотрудников промышленного предприятия, перенесена на 500 метров, что стало гораздо удобнее.

В пассажирском транспортном предприятии № 7 сегодня практически полностью обновлен парк техники.

Анжелика Лобачева, начальник отдела организации перевозок МУП «ВПАТП № 7»: «К нам пришли 84 комфортных и безопасных автобуса. Вся техника низкопольная, что облегчает доступ для маломобильных групп граждан. Также работает на газомоторном топливе, что дешевле и экологичнее другого транспорта».

Обновляется и электротранспорт. На заводе по ремонту трамваев и троллейбусов в месяц приводят в порядок пять единиц подвижного состава. Эксплуатационный пробег зачастую значительно превышает положенные нормы.

Сергей Сорокин, директор завода по ремонту трамваев и троллейбусов МУП «Метроэлектротранс»: «По этому троллейбусу было принято решение, в связи с тем что очень большие затраты по ремонту — все сгнило. Принято решение о списании этой единицы подвижного состава. Оборудование, которое на нем находится, будет капитально отремонтировано и поставлено на другие единицы, которые эксплуатируются».

Сегодня в Волгограде продолжается реализация комплексной транспортной схемы. В результате основу маршрутной сети города составят 15 опорных автобусных маршрутов, еще 13 трамвайных и 9 троллейбусных. Параллельно с опорными маршрутами в Волгограде сохраняются вспомогательные линии, на них продолжит работу коммерческий транспорт.

Виталий Земцов, председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации г. Волгограда: «Не идет речь о сокращении, речь идет об обновлении парка пассажирских перевозок города Волгограда. Если вы заметили, то уже по улицам бегают комфортабельные автобусы. Все маршруты, которые будут востребованы в конечном итоге пассажирами, будут приведены в те потребности, которые необходимы для передвижения».

Уже в марте 10 существующих вспомогательных маршрутов начнут обслуживать автобусы средней вместимости, на которых так же, как и на опорных маршрутах, будет приниматься к оплате единая транспортная карта. Таким образом, город планомерно реализует комплексный подход в развитии общественного транспорта: делает его комфортным и, главное, безопасным.

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