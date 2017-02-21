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17:05 (мск), источник: Volga News

Самарский университет получит 482 млн руб. по программе «5−100»

Во вторник, 21 февраля, опубликовано распоряжение правительства РФ, по которому распределяются субсидии ведущим университетам России. Общая сумма субсидий в размере 10,3 млрд рублей достанется 21 российскому вузу.

Средства предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие образования» в целях обеспечения вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. Такая задача содержится в одном из майских указов президента Владимира Путина.

В 2017 г., как и в прошлом году, субсидии предоставляются трем группам ведущих университетов. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева второй год удерживает позицию во второй группе.

Сумма получаемой субсидии составит 482,2 млн рублей (вузы третьей группы получат 141,5 млн рублей). В 2016 г. по этой программе вуз получил 511 млн рублей, в 2015 году, когда Самарский университет был в третьей группе, — 467 млн рублей.

Напомним, изначально для участия в программе «5−100» в 2013 году отобрали 15 вузов, в том числе на тот момент Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева — единственный вуз Самарской области.

Этого удалось добиться благодаря активной поддержке губернатора Николая Меркушкина. В 2015 г. вуз после объединения СГАУ и Самарского государственного университета стал носить название «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева».

«Поддержка федерального бюджета свидетельствует о том, что реализация программы повышения конкурентоспособности Самарского университета, цель которой — вхождение в топ-100 лучших вузов мира, идет по плану, — отметил Николай Меркушкин. — Результаты этого этапа наглядно демонстрируют уникальность и огромный потенциал нашего ведущего вуза. В 2017 году — 75-летию со дня основания Самарского университета — нам предстоит закрепить достигнутые результаты: выполнить по госконтрактам ряд важных научно-исследовательских работ, провести под эгидой ООН симпозиум по мирному космосу, построить и ввести в эксплуатацию новое 16-этажное общежитие, что позволит дополнительно привлечь в Самару преподавателей и студентов из-за рубежа. Региональное правительство и впредь будет оказывать помощь вузу, способствовать реализации его наукоемких, социально значимых проектов».

Правительство РФ с 2013 г. предоставляет господдержку отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России. Решение о предоставлении государственной поддержки принимается Минобрнауки РФ на основе рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

В 2013 г. господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объем субсидии из федерального бюджета составил 8,7 млрд рублей), в 2014 и в 2015 гг. — 14 вузам (общий объем субсидии — 10,15 млрд руб. и 10,14 млрд руб. соответственно), в 2016 г. — 21 вузу на 10,927 млрд рублей. В 2017 г. субсидии предоставляются трем группам ведущих университетов.

Объем господдержки составит по 849,2 млн руб. вузам первой группы; вузам второй группы, среди которых, помимо Самарского университета, Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие — по 482,2 млн рублей; вузам третьей группы — по 141,5 млн рублей.

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